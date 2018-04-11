10 тысяч рублей за снос телебашни. Уральская прокуратура оштрафовала подрядчика

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала АО "Работы взрывные специальные" на 10 тыс.руб. Именно эта компания занималась сносом екатеринбургской телебашни. Ответ прокуратуры опубликовали в социальной сети в группе "Это наш город" в Facebook.

"В результате проверки выявлены нарушения правил размещения на сооружениях дневных и ночных маркировочных знаков и устройств. АО "Р.В.С" привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения", - сообщается в письме.

Напомним, свердловская транспортная прокуратура организовала проверку "подготовительного взрыва" екатеринбургской телебашни. В результате работ на объекте погасли сигнальные огни, которые использовались для обеспечения безопасности полетов.

Башню снесли 24 марта 2018 года.