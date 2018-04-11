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от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
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В День Победы в Перми выступит народная артистка Лариса Долина
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День победы, 9 мая, Пермь (2017) | Фото: администрация Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы. В этом году праздник пройдет под слоганом "Великий Победы Великой страны", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

День Победы начнется с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. Парад начнется с 10.00. В торжественном прохождении войск примут участие 23 парадных расчета, свыше 20 единиц военной техники, впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья. Предварит военное шествие тематический пролог, разработкой и режиссурой которого уже занимается творческая группа. С трибун парад смогут увидеть 13 тыс. зрителей, прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в интернете и на телевидении, а также на экране большой сцены у Театра-Театра.

Репетиции парада пройдут 3 и 7 мая. На время репетиций Октябрьскую площадь закроют для движения транспорта.

Торжественное прохождение войск продолжит шествие колоны "Бессмертного полка", участники которого пройдут под музыкальное сопровождение сводного хора. В этом году ожидается около 40 тыс. участников. Шествие "Бессмертного полка" в Перми – традиционно одно из самых многочисленных в России.

После парада праздничное действие переместится на городскую эспланаду. На большой сцене у Театра-Театра зрителей ждет праздничный концерт, который завершится выступлением народной артистки России Ларисы Долиной. Пространство у монумента "Героям фронта и тыла" условно поделится на две части: "фронт" и "тыл", отражая разные стороны жизни в военное время. Весь день будет работать полевая кухня, на улице Ленина разместится музей военной техники под открытым небом.

Празднование продлится до позднего вечера и завершится праздничным фейерверком, который запустят в 23.00 с площадки бывшей военной части "Красные казармы".

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11.04.2018 11:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 08:46 Мск
В Пермском крае в День Победы пройдет около 100 мероприятий








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В День Победы в Перми выступит народная артистка Лариса Долина
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