В Совфеде пообещали незамедлительный ответ, если при атаках США в Сирии пострадают военнослужащие

Если при атаках США в Сирии пострадают военнослужащие, Москва незамедлительно ответит, об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По его словам, российские военные на базах Хмеймим и Тартус "находятся под серьезной защитой".

Сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, в свою очередь, что Дональд Трамп будет обострять ситуацию в Сирии до конца, и Россия должна быть готова к ответу всеми имеющимися средствами. По его словам, это может привести к непоправимым последствиям и серьезному ущербу для военного потенциала США.

Как сообщалось, президент США направил в Средиземное море авианосец ВМС США "Harry Truman" - атомный корабль будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца.

В ВМС США отметили, что это является плановым походом, в то время как в понедельник Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение о бомбежке Сирии в ответ на якобы применении там химического оружия.

В МИД РФ сообщили, что 9 апреля проверили территорию города Дума и не нашли там никаких следов химатаки.