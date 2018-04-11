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"Мы бы и Миочича взяли": названы возможные соперники Емельяненко на уральских бойцовских турнирах
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Александр Емельяненко, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Известный российский боец Александр Емельяненко, который сегодня подписал контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, может сразиться с известными тяжеловесами. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал исполнительный директор компании Алексей Титов.

"Есть понимание и наши личные ожидания, с кем бы мы хотели видеть бои Александра. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Есть определенные проблемы в мировом тяжелом весе по бойцам - самые лучшие заняты лигой UFC, все они на эксклюзивных контрактах, поэтому сюда мы их взять не можем. Другие лучшие бойцы подписаны в Bellator - кто-то на эксклюзивном контракте, кто-то может выступать. Поэтому надо выбирать из того, что мы имеем, из тех, кого мы реально можем подписать. Есть два бойца Bellator, у которых не эксклюзивные контракты, и они как раз дерутся в конце мая между собой. Это Мирко КроКоп и Рой Нельсон. Мы рассматриваем их как вариант для будущего боя Саши. Возможно, кто-то из них уже в следующем бою или через бой встретится с Александром", - рассказал Алексей Титов.

Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр Емельяненко, Алексей Титов, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что если бы была возможность взять кого-то из ростера UFC - это сразу было бы сделано.

"Мы бы и Миочича взяли (Стипе Миочич - действующий чемпион организации в тяжелом весе, - прим. Накануне.RU). Но UFC его никогда не отдаст, чтобы он провел здесь бой. Они не отдадут бойца своего не то что из топ-15, а вообще ни одного", - добавил Титов.

Ранее он рассказал, что Александр может выступить как в Екатеринбурге, так и в соседнем Челябинске. Ближайший бой Емельяненко проведет на турнире, который состоится 5 мая в КРК "Уралец". Также на нем выступит уральский спортсмен Иван Штырков.

Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU

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11.04.2018 11:25 Мск | Екатеринбург | Артем Малянов
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"Мы бы и Миочича взяли": названы возможные соперники Емельяненко на уральских бойцовских турнирах
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