Прокуратура нашла нарушения противопожарной безопасности на Центральном рынке Тюмени

Спасатели и следователи проверили соблюдение пожарной безопасности на Центральном рынке Тюмени и нашли нарушения, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадь рынка – более 7 тыс. кв. м, 300 арендаторов имеют на этой территории свои точки. В здании рынка недостаточно эвакуационных выходов. Административная и вспомогательная части строения не отделены от торгового зала противопожарными преградами. Хозблоки и гаражи пристроены к зданию без соблюдения требований к противопожарным разрывам, и расположены вблизи его окон.

Отсутствуют звуковая система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в коридоре правого крыла. Арендаторы захламили места, где расположены пожарные краны и огнетушители. Следователи в рамках административного дела потребовали устранить нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.