В Москве самосвал протаранил девять машин, остановившихся на светофоре

Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы, никто в результате происшествия не пострадал.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на Профсоюзной улице. Грузовик совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями - четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси - Hyundai Solaris. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возможной причиной ДТП называют усталость водителя и отказ тормозов самосвала.