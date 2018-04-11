Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция

Дмитрий Медведев сегодня выступает с отчетом в Госдуме за весь шестилетний срок полномочий кабинета министров, то есть в последний раз перед отставкой нынешнего состава правительства. Накануне.RU ведет текстовую трансляцию.

15.03. Отдельно Медведев похвалил металлургов, отрасль обновляет производственные мощности (как после этого не помочь гражданину Кипра Дерипаске?).

15.00. Ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной промышленной отраслью.

14.55. "За прошедшие шесть лет в новые технологии поверил бизнес". Вы заметили?

14.51. За шесть лет правительство обеспечило 5% ВВП (Путин ставил задачу 5% в год).

14.50. Шесть лет премьерства Медведева - "стресс-тест" для российской экономики. Лучше и не скажешь.

14.48. Коротко про ремонт дорог. Ни слова про "Платон".

14.32. Невыполнение майских указов объясняется просто - "другие экономические условия".

14.28. Бедность в РФ остается самой большой проблемой, сказал Медведев, пообещавший накануне поддержку бизнесу Олега Дерипаски, гражданина Кипра, на 9 млрд долларов.

14.21. Высокотехнологичную медицину опять представляют как то, что позволяет закрывать больницы в глубинке.

14.18. Продолжительность жизни в РФ за шесть лет выросла на 2,5 года. Более 80 лет к концу следующего десятилетия - такая задача поставлена. (Сейчас выступит Кудрин и скажет, что надо повысить пенсионный возраст).

14.16. Медведев, как и Путин, решил использовать слайды. На фоне угроз Трампа удара по Сирии. Что-то будет?!...

14.15. "Крым и Севастополь вернулись домой, это изменило страну и изменило мир".

14.10. Медведев назвал прошедшие шесть лет временем испытаний для экономики, удары грозили стране "катастрофой", но кабмин справился. К тому же, власть избавилась от "иллюзий" по поводу наших "партнеров".

13.55. Министры идут рядами (не стройными).

13.50. Ожидается, что выступление с учетом ответов на вопросы депутатов займет четыре часа. Владимир Путин обещал до мая, своей инаугурации, определиться с новым составом кабмина.