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от издателя  |  комментариев: 1


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Емельяненко в Екатеринбурге: "Мне без разницы, кого бить"
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Александр Емельяненко (2018) | Фото: Накануне.RU

Известный российский боец Александр Емельяненко сегодня подписал контракт на четыре боя с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Официально об этом было объявлено на пресс-конференции в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Уже известен его соперник на турнире, который состоится 5 мая в КРК "Уралец". Также на нем выступит уральский спортсмен Иван Штырков.

"Оба будут драться с бразильскими спортсменами. Соперником Ивана Штыркова станет Джеронимо Дос Сантос - очень крупный, габаритный, сильный боец. Думаю, это будет интересная схватка. По габаритам он ничем не уступает тому же "Бигфуту", и можно будет посмотреть, как за полтора года Иван вырос как боец. Что касается боя Саши, то это большое событие для Урала и Екатеринбурга. Противостоять ему будет Габриэль Гонзага, экс-претендент на титул UFC. Не думаю, что это будет легкая прогулка", - рассказал исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сейчас Емельяненко набрал хорошую форму, и в рамках сотрудничества с ним планируется и дальше развивать смешанные единоборства на Урале.

"Не только в плане ММА мы будем двигаться вместе, возможно, будет ряд каких-то параллельных проектов, связанных с открытием Академии единоборств РМК. Возможно, Александр приедет сюда с семинаром или мастер-классом, поживет и потренируется в Академии, поделится с ребятами своим богатым профессиональным опытом. Подписание контракта - это хороший позитивный шаг для нашей компании", - добавил Титов.

Алексей Титов(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр Емельяненко, Алексей Титов, Иван Штырков(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр Емельяненко, Алексей Титов, Иван Штырков(2018)|Фото: Накануне.RU

Сам Емельяненко признался, что пока не знает, как сложится предстоящий бой.

"Готовлюсь у себя в клубе "Ахмат" со своей командой и тренерским штабом. Нахожусь в более лучшей форме, чем подходил к предыдущим боям. Организм молодой, растет. Детство прошло, теперь у меня юность", - пошутил 36-летний спортсмен.

Он добавил, что очень соскучился по боям.

"Для себя отмечал, что тяжеловесы с годами только крепнут. И если легкий вес к 30 годам "изнашивается", то у нас наоборот, появляется удаль молодецкая. Я готов и дальше набирать еще более лучшую форму, выступать и побеждать. Мне без разницы, кого бить", - заявил Александр Емельяненко.

Еще один участник предстоящего турнира Иван Штырков поделился ожиданиями от своего поединка.

Иван Штырков(2018)|Фото: Накануне.RU

"Дос Сантос - большой парень, за 130 кг, 190 см. Таких я люблю. Крайние бои я провел в полутяжелом весе, но здесь буду драться в тяжах. Это вызов самому себе, хочется посмотреть, какой был сделан прогресс после боя с "Бигфутом". Сейчас работаем с Николаем Поповым, это тренер наших ребят-боксеров. Много работы над передвижением, чтобы хорошо бить. Я полностью полагаюсь на свой тренерский штаб. Хочу показать хороший бой, чтобы всем понравилось. Мы с Александром сделаем шоу", - пообещал Иван.

Алексей Титов добавил, что работа над файт-кардом предстоящего турнира сейчас продолжается. Он уточнил, что кроме Екатеринбурга Емельяненко может выступить и в соседнем Челябинске, где уже проводились турниры под эгидой РМК.

Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU



Развитие сюжета: Ранее 11.04.2018 11:25 Мск
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11.04.2018 10:58 Мск | Екатеринбург | Артем Малянов
12:58 Екб


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Емельяненко в Екатеринбурге: "Мне без разницы, кого бить"
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