В Шадринске два подростка получили травмы в ДТП.

Авария произошла 10 апреля около 17.30 возле дома №118 на улице Бажова, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

55-летний житель водитель на "Шевроле" при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом под управлением 15-летнего молодого человека.

"В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в больницу. Травмы также получил пассажир мотоцикла - 14-летний подросток. Водитель автомобиля в аварии не пострадал", - добавили в полиции.

В ходе разбирательства по факту ДТП установлено, что мотоцикл приобрели для несовершеннолетнего водителя родители.