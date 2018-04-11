Медведев будет отчитываться в Госдуме четыре часа за шесть лет работы

Сегодня председатель российского кабинета министров Дмитрий Медведев выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы о работе правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее заместитель председателя нижней палаты федерального парламента Петр Толстой заявил, что Медведев отчитается за весь шестилетний период работы правительства, а не только за прошедший год, сообщается на официальном портале Госдумы.

Парламентарий также добавил, что все фракции получат возможность задать интересующие их вопросы. Как отметил Толстой, отчет о работе кабинета министров "все фракции ждут с нетерпением".

"Внеочередное пленарное заседание пройдет с 12 часов [по московскому времени] дня и ориентировочно будет идти чуть больше четырех часов, если все будет идти по графику", - сказал заместитель председателя ГД.

Отметим, что в преддверии своего отчета Медведев провел консультации с депутатами каждой из думских фракций: ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Единая Россия".

Кроме того, накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером, на которой, в частности, выразил недовольство выполнением майских указов 2012 года.