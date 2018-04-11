Пермяк украл в Сочи сына, который остался там после развода родителей

Приставы вернули матери сына, которого отец украл в Сочи и увез в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.

Супруги ранее жили в Перми, однако несколько лет назад переехали в Сочи. Они были состоятельны, и жизнь у них удалась, однако после несчастного случая глава семьи потерял хорошую должность. После этого он стал жесток к жене и сыну, и мать мальчика подала на развод. Суд решил, что ребенок должен жить с матерью.

Отец вернулся в Пермь, но вскоре решил, что хочет воспитывать сына. Вместо того, чтобы законно наладить отношения, он на своей машине приехал в Сочи, забрал мальчика из садика и уехал обратно. Бывшая жена связалась с ним, но экс-супруг сказал, что сына с ним нет. Тогда она обратилась в суд, который встал в итоге на ее сторону.

Приставы долго не могли попасть в квартиру должника и выяснить, там ли ребенок, и передать его матери. В итоге квартиру пришлось вскрыть, но и тогда пермяк долго не хотел отдавать сына, а когда все-таки собрал его вещи, еще начал унижать мать своего сына. В итоге мальчик все-таки улетел в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления судебных приставов.