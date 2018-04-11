Работников завода в Кургане, которым не платят зарплату, просят обратиться в следственные органы

Работников ООО "Завод КПД" в Кургане просят обратиться в следственные органы и рассказать о фактах невыплаты заработной платы.

Сейчас расследуется уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствие считает, что в период с июня 2014 года по ноябрь 2017 года руководством предприятия, расположенного по адресу: проспект Машиностроителей, 34, работникам частично свыше трех месяцев не выплачивалась заработная плата и иные установленные законом выплаты.

Задолженность перед работниками составляет не менее 24 млн рублей.