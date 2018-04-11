Курс евро превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г. Европейская валюта в начале торгов подорожала на 2,18 руб. до 80,03 руб.

Курс доллара превысил 64 руб., предыдущий раз американская валюта брала эту планку в декабре 2016 г. Стоимость доллара выросла на начале торгов на 1,62 руб.

Напомним, Банк России не планирует мер для снижения волатильности рубля.

Курс российской валюты снижается после введения новых санкций США в отношении россиян и ряда отечественных компаний.