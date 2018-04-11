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Новости
11.04.2018 10:43 Мск (12:43 Екб)
политика | Приволжский ФО
"Черная метка власти". Пензенский "Левый фронт" готовит костюмированную акцию протеста
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кулаки, толпа, народ, руки, митинг, протест (2017) | Фото: Akademik Perspektif

Пензенское отделение "Левого фронта" 15 апреля готовит костюмированный "Социальный марш", на котором власти вручат символическую "чёрную метку" по аналогии с пиратской. Как сообщает пресс-служба "Левого фронта", организаторы призывают участников соблюдать своеобразный дресс-код – приходить только в черном.

"Приходите на митинг в тёмной одежде, с чёрными плакатами, чёрными шарами и чёрными флагами", - говорится в пресс-релизе.

"Любой креатив, любые свежие идеи – хорошо. Тут мы никого не ограничиваем, пусть пробуют и ищут. Понятно, что есть стандартные форматы, а как их оживить, как сделать привлекательными для новых людей, надо искать", - прокомментировал пензенскую акцию координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Активисты возмущены политикой инвесторов в регионе, среди которых есть как российские, так и китайские компании. Среди "пострадавших" предприятий указываются ЗИФ, Каменский хлебозавод, "подвергшиеся химатакам" картофельные поля в Лунинском районе.

(2018)|Фото:В движении рассказали Накануне.RU, что акция протеста согласована властями. Она начнётся в 12.00 перед зданием бывшего кинотеатра "Родина" на Советской площади.

Социальный марш "Левого фронта" согласован и пройдет также в Калининграде, а затем в Новосибирске.

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11.04.2018 10:43 Мск | Иван Зуев
12:43 Екб


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"Черная метка власти". Пензенский "Левый фронт" готовит костюмированную акцию протеста
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