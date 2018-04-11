Сезон заболеваемости ОРВИ в Свердловской области продолжается

В Свердловской области за неделю с 2 по 9 апреля 2018 года зарегистрировано 29,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 69,8 на 10 тыс.населения, что на 8% выше эпидемического порога. Однако заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 10%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

На 6 апреля полностью образовательный процесс приостановлен в четырёх детских садах и семи школах, частично приостановлен образовательный процесс в 106 детских садах (закрыта 141 группа) и в восьми школах (закрыто 14 классов).

За 14-ю календарную неделю по предварительному диагнозу зарегистрировано 604 случая внебольничной пневмонии. Группой риска по заболеваемости пневмонией остаются дети до двух лет.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов советует соблюдать правила профилактики: полноценное питание, свежий воздух, витамины и фрукты. И нежелательно заниматься самолечением.