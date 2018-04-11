Траур по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края объявило четверг, 12 апреля, днем траура в связи с катастрофой вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток". Соответствующее решение принято губернатором Вячеславом Шпортом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В день траура на всей территории края будут приспущены государственные флаги, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться в этот день от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"В авиакатастрофе погибли шесть наших земляков, авиаторов. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку, будем внимательно следить за расследованием причин этого происшествия. От себя лично и от имени правительства края выражаю самые искренние и глубокие соболезнования. Желаю вам мужества и стойкости в этот трудный час", - сказал Вячеслав Шпорт.

Вертолет упал около 11 часов 30 минут по местному времени в районе антенного поля по улице Выборгской. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились шесть членов экипажа, которые погибли.

Возбуждено уголовное дело. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования