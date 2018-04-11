После двухлетнего перерыва возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом

Первый регулярный рейс из Москвы в Каир, который ознаменует возобновление авиасообщения между двумя странами после перерыва длинною в два с половиной года, состоится в среду, 11 апреля.

На рейс забронировано около 120 билетов, сообщает ТАСС со ссылкой на "Аэрофлот" (на данный момент это единственная российская компания, которая планирует летать в Каир).

Вылет состоится из московского аэропорта Шереметьево в 20:50 мск. Прилет в Каир назначен на 12 апреля в 00:25 по местному времени (рейс SU400).

Все рейсы будут выполняться из второго терминала аэропорта Каира, который был специально оборудован для российских рейсов.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было прервано после теракта на борту российского самолета.

15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.