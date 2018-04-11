В Магнитогорске приговорили к штрафу женщину, которая обвинила полицейского в изнасиловании

В Магнитогорске суд назначил местной жительнице штраф в размере 20 тыс. рублей за ложный донос на полицейского - она обвинила правоохранителя в изнасиловании.

Инцидент произошел ночью 26 января 2016 года - жители одного из домов в Ленинском районе вызвали полицию, пожаловавшись на шумных соседей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Оказалось, что шум раздавался из квартиры, где супруги распивали спиртное.

"Со слов соседей, при задержании женщина угрожала сотрудникам полиции неприятностями. После доставления в отдел полиции и привлечения женщины к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, она обратилась в следственные органы с заявлением об изнасиловании в отделе полиции сотрудником правоохранительных органов", - добавили в СК.

Было возбуждено уголовное дело, однако после всех проверок выяснилось, что женщина врет и ее никто не насиловал. На нее саму возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос.