Защитники ДК "Химмаш" выйдут на очередной митинг в Екатеринбурге

Жители микрорайона Химмаш и других соседних микрорайонов Екатеринбурга снова проведут акцию в защиту ДК "Химмаш". Как сообщила Накануне.RU представитель инициативной группы Татьяна Знак, акция состоится 13 апреля в 19.00 на улице Грибоедова, 13.

По словам общественницы, инициативная группа, которая выступает против сноса ДК "Химмаш", не доверяет обещаниям губернатора Евгения Куйвашева.

"22 марта на встрече с "командой Путина" Евгений Куйвашев пообещал спасти от сноса ДК "Химмаш". Мы хорошо помним аналогичные обещания этого же человека "сохранить башню". Можно, конечно, "ждать и верить" … А есть вариант – показать свою гражданскую позицию!" – заявила Татьяна Знак.

Отметим, что ранее депутат ЗакСО Александр Ивачев опубликовал в сети письмо от первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, в котором сообщалось, что разрешение на строительство многоквартирных домов и реконструкцию дворца культуры "Химмаш" не выдавалось. Также снос опровергали в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что противники сноса ДК "Химмаш" уже не один раз выходили на митинги, а в марте инициативная группа принесла в приёмную Владимира Путина более 5 тыс. подписей от неравнодушных горожан.