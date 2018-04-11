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от издателя  |  комментариев: 1


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11.04.2018
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Защитники ДК "Химмаш" выйдут на очередной митинг в Екатеринбурге
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митинг против сноса ДК Химмаш, городская администрация (2018) | Фото: Накануне.RU

Жители микрорайона Химмаш и других соседних микрорайонов Екатеринбурга снова проведут акцию в защиту ДК "Химмаш". Как сообщила Накануне.RU представитель инициативной группы Татьяна Знак, акция состоится 13 апреля в 19.00 на улице Грибоедова, 13.
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По словам общественницы, инициативная группа, которая выступает против сноса ДК "Химмаш", не доверяет обещаниям губернатора Евгения Куйвашева.

"22 марта на встрече с "командой Путина" Евгений Куйвашев пообещал спасти от сноса ДК "Химмаш". Мы хорошо помним аналогичные обещания этого же человека "сохранить башню". Можно, конечно, "ждать и верить" … А есть вариант – показать свою гражданскую позицию!" – заявила Татьяна Знак.

Отметим, что ранее депутат ЗакСО Александр Ивачев опубликовал в сети письмо от первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, в котором сообщалось, что разрешение на строительство многоквартирных домов и реконструкцию дворца культуры "Химмаш" не выдавалось. Также снос опровергали в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что противники сноса ДК "Химмаш" уже не один раз выходили на митинги, а в марте инициативная группа принесла в приёмную Владимира Путина более 5 тыс. подписей от неравнодушных горожан.

Другие новости по темам: ДК Химмаш, митинг, Татьяна Знак, Евгений Куйвышев,
11.04.2018 09:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.03.2018 14:31 Мск
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Ранее 22.03.2018 08:29 Мск
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Защитники ДК "Химмаш" выйдут на очередной митинг в Екатеринбурге
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