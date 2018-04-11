В Кремле считают "почетной ссылкой" новую должность Тулеева

Новая должность бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева, который возглавил Совет народных депутатов Кемеровской области, является для него "почетной ссылкой", сообщает РБК.

По словам высокопоставленного федерального чиновника, назначение бывшего руководителя Кемеровской области на должность спикера Совета народных депутатов, по сути, представляет собой "почетную ссылку", поскольку в администрации президента РФ исходят из того, что он больше не будет принимать никаких решений в регионе. "Из этого исходит и Кремль, и сам Тулеев", - приводит РБК слова чиновника.

Аман Тулеев во вторник, 10 апреля, был избран спикером Совета народных депутатов Кемеровской области. Бывший спикер Алексей Синицын отказался от своего поста в пользу Тулеева накануне, 9 апреля.

Тулеев объявил об уходе с губернаторского поста 1 апреля. Решение уйти он принял 31 марта, ранее рассказывали источники РБК. "Он обратился к президенту, и президент сразу ее [отставку] принял", - уточнял собеседник, близкий к Кремлю. Федеральный чиновник сказал РБК, что в Кремле понимали, что Тулееву пришло время уходить, но предполагалось, что он уйдет в мае. Тулеев тоже "понимал, что пора уходить, а дальше совпали интересы", подчеркивал собеседник РБК.

Напомним, ранее Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.