Аналитик: Без интервенций Центробанка курс доллара приблизится к 80 руб.

То, что происходит в последние пару дней на российском внутреннем валютном рынке можно назвать одним словом – исход. После введения новых санкций США в отношении российских компаний инвесторы стали переоценивать риски инвестиций в российские активы, нерезиденты выходят из российской валюты. В этих условиях возникает дефицит долларов, что может существенно увеличить котировки американской валюты, рассказал Накануне.RU главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов.

В условиях ограничения операций в долларах и фондирования в американской валюте российские компании могут оказаться в состоянии дефолта, считает Богданов.

"Ситуация с "Русалом", когда компанию просто отсекли от расчетов в валюте и проведения различных трансакций, стала примером, прецедентом для западных инвесторов, они реально испугались того, что в условиях обострения внешнеполитического, а возможно и военного противостояния России и Запада их средства в российских активах пропадут или в лучшем случае будут заморожены. Поэтому начался исход нерезидентов из наших облигаций, акций и других финансовых инструментов. Оценить масштаб этого выхода пока трудно. Возможно, пока речь идет о нескольких миллиардов долларов, но уже в скором времени этот поток может вырасти в разы", - говорит Богданов.

Общий объем ОФЗ, который держат нерезиденты - около 33%. или 2 трлн руб. Две трети этой суммы могут уйти обратно в валюту, предполагает аналитик.

"Значит, потребность в долларах можно оценить в $30 млрд плюс психоз населения, который измерить сложно, но допустим, это еще $10-20 млрд. А еще операции Минфина, который пока не собирается отказываться от покупки валюты, в апреле сумма 240 млрд руб. или $4 млрд. Таким образом, спрос на валюту может составить до $60-70 млрд. Без интервенций Центробанка курс рубля такой спрос может сместить на 20-30% плюс панические сдвиги, получаем котировки доллара на пике этого процесса в районе 80 руб.", - прогнозирует Олег Богданов.

Как сообщало Накануне.RU, ЦБ уже значительно поднял курсы валют на 11 апреля.