"Роснефть" начала производство и реализацию суперэкологичных марок бензина АИ-95-К5 «Евро-6» и ATUM-95 «Евро-6»

«Башкирские нефтеперерабатывающие заводы, которые принадлежат «Роснефти», по своему технологическому уровню являются лучшими в России. Они близки к европейскому уровню и, поскольку реконструкция продолжается, следует ожидать, что они выйдут и на более высокий уровень, уровень Штатов. Для этих заводов производство бензинов уровня «Евро-6» вполне естественно и технологически достаточно», – уверен член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России и развитию ТЭК Рустам Танкаев.

Компания «Роснефть» начала промышленный выпуск и реализацию бензинов «Евро-6», передает корреспондент Накануне.RU. "Евро-6" производится по новым технологиям, как сообщают в «Роснефти». К производству предъявляются еще более жесткие требования, чем к "Евро-5".

Топливо, выпущенное с применением новых стандартов качества, более безопасно в хранении, более экологично и даже способно беречь двигатель.Как сообщили в пресс-департаменте компании, оно значительно превосходит по экологическим показателям и эксплуатационным свойствам выпускаемое в настоящее время в России топливо класса 5. «Начать производство и продажу нового топлива, которое получило наименование ATUM – 95 «Евро-6», мы решили в Башкирии, в «Башнефти», которая известна своими традициями нефтепереработки и выпускает около 10 % всех автобензинов в России», – сообщил вице-президент по нефтепереработке НК «Роснефть» Александр Романов.

«Что касается преимуществ топлива, то, по заключению Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти, по результатам испытаний при использовании топлива ATUM-95 «Евро-6» образование нагара на впускных клапанах, в камере сгорания двигателя по сравнению с «Евро-5» снижается на 12,5 %», – рассказывает Романов.

Для «Евро-6» институт проводил моторно-стендовые испытания. Начальник отдела топлива Всероссийского института по переработке нефти Михаил Ершов, говорит, что при использовании «Евро-6» в машинах образуется меньшее количество отложений в топливной системе, соответственно, срок эксплуатации такого автомобиля может быть увеличен. Также снижается количество вредных веществ от отработавших газов. Таким образом, бензин «Евро-6», который разработала компания «Роснефть», соответствует ужесточенным нормам по ряду показателей.

Как утверждают в компании, начало производства новых марок топлива АИ-95-К5 «Евро-6» и ATUM-95 «Евро-6» – это дополнительный вклад "Роснефти" в защиту окружающей среды.

Производство высокотехнологичных видов топлива и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах компании осуществляется в соответствии с положениями новой стратегии развития «Роснефть» до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.

«Сегодня Россия по требованиям качества топлива ориентируется на Европу. На самом деле в Европе не самые жесткие требования к качеству и экологическим показателям топливного бензина. Наиболее жесткие требования в Калифорнии. Лос-Анджелес – это огромная агломерация, где очень много автомобилей и она расположена в долине, поэтому там наибольшие проблемы с образованием смога. Чтобы снизить это явление, то последовательно ужесточали требования к бензину. Сегодня там они наиболее жесткие», – говорит Михаил Ершов.