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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Новости
11.04.2018 08:43 Мск (10:43 Екб)
экономика | В России
"Роснефть" начала производство и реализацию суперэкологичных марок бензина АИ-95-К5 «Евро-6» и ATUM-95 «Евро-6»
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(2005) | Фото: www.rosneft.ru

«Башкирские нефтеперерабатывающие заводы, которые принадлежат «Роснефти», по своему технологическому уровню являются лучшими в России. Они близки к европейскому уровню и, поскольку реконструкция продолжается, следует ожидать, что они выйдут и на более высокий уровень, уровень Штатов. Для этих заводов производство бензинов уровня «Евро-6» вполне естественно и технологически достаточно», – уверен член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России и развитию ТЭК Рустам Танкаев.

Компания «Роснефть» начала промышленный выпуск и реализацию бензинов «Евро-6», передает корреспондент Накануне.RU. "Евро-6" производится по новым технологиям, как сообщают в «Роснефти». К производству предъявляются еще более жесткие требования, чем к "Евро-5".

Топливо, выпущенное с применением новых стандартов качества, более безопасно в хранении, более экологично и даже способно беречь двигатель.Как сообщили в пресс-департаменте компании, оно значительно превосходит по экологическим показателям и эксплуатационным свойствам выпускаемое в настоящее время в России топливо класса 5. «Начать производство и продажу нового топлива, которое получило наименование ATUM – 95 «Евро-6», мы решили в Башкирии, в «Башнефти», которая известна своими традициями нефтепереработки и выпускает около 10 % всех автобензинов в России», – сообщил вице-президент по нефтепереработке НК «Роснефть» Александр Романов.

«Что касается преимуществ топлива, то, по заключению Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти, по результатам испытаний при использовании топлива ATUM-95 «Евро-6» образование нагара на впускных клапанах, в камере сгорания двигателя по сравнению с «Евро-5» снижается на 12,5 %», – рассказывает Романов.

Роснефть(2017)|Фото:Накануне.RU

Для «Евро-6» институт проводил моторно-стендовые испытания. Начальник отдела топлива Всероссийского института по переработке нефти Михаил Ершов, говорит, что при использовании «Евро-6» в машинах образуется меньшее количество отложений в топливной системе, соответственно, срок эксплуатации такого автомобиля может быть увеличен. Также снижается количество вредных веществ от отработавших газов. Таким образом, бензин «Евро-6», который разработала компания «Роснефть», соответствует ужесточенным нормам по ряду показателей.

Как утверждают в компании, начало производства новых марок топлива АИ-95-К5 «Евро-6» и ATUM-95 «Евро-6» – это дополнительный вклад "Роснефти" в защиту окружающей среды.

Производство высокотехнологичных видов топлива и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах компании осуществляется в соответствии с положениями новой стратегии развития «Роснефть» до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.

(2011)|Фото:Накануне.RU

«Сегодня Россия по требованиям качества топлива ориентируется на Европу. На самом деле в Европе не самые жесткие требования к качеству и экологическим показателям топливного бензина. Наиболее жесткие требования в Калифорнии. Лос-Анджелес – это огромная агломерация, где очень много автомобилей и она расположена в долине, поэтому там наибольшие проблемы с образованием смога. Чтобы снизить это явление, то последовательно ужесточали требования к бензину. Сегодня там они наиболее жесткие», – говорит Михаил Ершов.

Другие новости по темам: евро-6, роснефть, экологичное топливо,
11.04.2018 08:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:43 Екб


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"Роснефть" начала производство и реализацию суперэкологичных марок бензина АИ-95-К5 «Евро-6» и ATUM-95 «Евро-6»
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