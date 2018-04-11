В Прикамье учителя физкультуры судят за надругательства над школьницей

Учителя физкультуры из Очера судят за изнасилование школьницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

По версии следствия, учитель с конца ноября до середины декабря 2017 г. трижды надругался над ученицей. На время следствия его арестовали.

Дело ушло в суд.