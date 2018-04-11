В Кунгуре закрыт развлекательный центр из-за нарушений правил пожарной безопасности

Из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности приостановлена деятельность кунгурского культурно-развлекательного центра (КРЦ) "Циклон", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Прикамья.

Центр предоставляет посетителям различные виды отдыха. Имеется ночной клуб, ресторан, боулинг, баня, сауна. При этом персонал заведения не проинструктирован о действиях по эвакуации людей при пожаре. Всего, по информации ведомства, в КРЦ было обнаружено 72 нарушения требований пожарной безопасности.

Сейчас входные двери опечатаны. Судебные приставы уточняют, что учреждение будет закрыто до тех пор, пока нарушения, которые могут привести к гибели людей, не будут полностью устранены.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.