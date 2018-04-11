В Прикамье выросли зарплаты чиновников

В 2017 г. среднемесячная зарплата чиновников, служащих в органах исполнительной власти увеличилась на 2,9%. Зарплаты чиновников федеральных органов выросли на 1,2%, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермьстата, среднемесячная зарплата чиновников, работающих в органах исполнительной власти субъектов РФ была выше, чем у чиновников федеральных органов исполнительной власти на 15,5%, и на 39,8%, чем у муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями.

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих за 2017 год составила 41 тыс. 342 руб., муниципальных служащих – 34 тыс. 559 руб.

По сравнению с 2016 годом численность замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти увеличилась на 1,2% и составила 17,8 тыс. человек.