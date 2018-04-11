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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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В Прикамье выросли зарплаты чиновников
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МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2016) | Фото:intermonitor.ru

В 2017 г. среднемесячная зарплата чиновников, служащих в органах исполнительной власти увеличилась на 2,9%. Зарплаты чиновников федеральных органов выросли на 1,2%, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермьстата, среднемесячная зарплата чиновников, работающих в органах исполнительной власти субъектов РФ была выше, чем у чиновников федеральных органов исполнительной власти на 15,5%, и на 39,8%, чем у муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями.

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих за 2017 год составила 41 тыс. 342 руб., муниципальных служащих – 34 тыс. 559 руб.

По сравнению с 2016 годом численность замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти увеличилась на 1,2% и составила 17,8 тыс. человек.

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11.04.2018 09:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:20 Екб


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В Прикамье выросли зарплаты чиновников
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