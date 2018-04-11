Поджигатель трех тобольских домов получил пять лет колонии

В Тобольске суд наказал поджигателя трех жилых домов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно приговору суда, он пять лет и три месяца проведет в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, днем 29 августа 2017 года пьяный тоболяк на восьмом этаже, а ночью – на третьем этаже 16-этажного дома №31 в 15 микрорайоне Тобольска зажигалкой поджег бумагу, а ею – кабели слаботочных сетей в электрощитовых. После он в ночь с 29 на 30 августа совершил аналогичные поступки в соседних 16-этажных домах №№29 и 30 на втором и третьем этажах. Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать жильцов.

В результате поступка пьяного тюменца "насмерть" испорчены кабели интернет-связи "МТС", "Ростелеком", а также кабели электроснабжения, домофонной связи, эфирного телевидения, пожарной сигнализации, принадлежавшие управляющей компании "Паритет". Из-за этого пострадали жители трех многоквартирных домов. Три месяца дом освещался по аварийной линии.