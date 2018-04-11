Британские СМИ узнали, куда увезли Юлию Скрипаль после выписки из больницы

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию доставили в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

По данным издания, она находится там "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в понедельник, после чего британские СМИ сообщили, что ее доставили "в безопасное место".

В российском посольстве назвали такой шаг стремлением британских властей скрыть важные свидетельские показания и воспрепятствовать независимому расследованию инцидента, передает РИА Новости.

Напомним, 4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил в случившемся этом Россию.