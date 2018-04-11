На Южном Урале отец и сын неосторожно покурили: оба мужчины погибли

В Кыштыме в огне погибли двое мужчин.
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Пожар произошел утром 10 апреля в одном из частных домов по улице Металлистов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
"В ходе ликвидации возгорания сотрудниками МЧС извлечены тела 49-летнего мужчины и его 28-летнего сына. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - отметили в СК.
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.
Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти и причины пожара.