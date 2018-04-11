Возбуждено уголовное дело из-за поножовщины в югорской школе

По факту драки в школе Радужного возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Подозреваемый – 17-летний ученик 11 класса, который перочинным ножом несколько раз ранил 10-классника. Пострадавший в больнице, угрозы его жизни нет. Следователи опрашивают очевидцев и классных руководителей. Кроме того, проверяют директора школы и работников охранного предприятия, ответственных за соблюдение пропускного режима.

Напомним, драка произошла 10 апреля. Школьники поссорились, и один из них использовал нож как аргумент в споре.