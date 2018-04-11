Активисты ОНФ нашли в курганских ТРЦ огромное количество нарушений

В Кургане активисты регионального штаба ОНФ совместно с сотрудниками МЧС проверили торговые и спортивные объекты на предмет противопожарной безопасности.

В ходе проверок вскрылась масса нарушений - это отсутствие необходимых элементов системы предупреждения пожарной опасности, несрабатывание пожарной тревоги, захламленность и недоступность эвакуационных выходов, плохая работа системы пожаротушения.

"В нескольких крупнейших торгово-развлекательных центрах Кургана возникли проблемы со срабатыванием системы оповещения о пожарной опасности: она включалась не с первого раза или работала некорректно. Далеко не все сотрудники арендующих помещения организаций оказались должным образом проинструктированы. Некоторые из них даже не смогли назвать номер телефона, по которому необходимо звонить в случае пожара", - сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ.

В одном из батутных парков Кургана активисты ОНФ вместе с сотрудниками МЧС столкнулись с отсутствием у арендаторов проектной документации, неработающей системой пожаротушения, отсутствием датчиков дыма, длинными темными коридорами, ведущими на улицу, а также рядом других замечаний.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в курганских торговых центрах "Пушкинский" и "Рио" детские комплексы, кинотеатры и игровые комнаты расположены с нарушением СНиП, согласно которому все подобные аттракционы и зоны для малышей должны находиться не выше второго этажа здания и не дальше 20 метров от эвакуационного или основного выхода на улицу.