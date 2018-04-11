ФАС обвинила "Вымпелком" в обмане клиентов по вопросам роуминга

ФАС обвинила ПАО "ВымпелКом" в том, что оператор намеренно вводит своих абонентов в заблуждение, размещая в социальных сетях сообщения о том, что требование регулятора уравнять стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России было выполнено.

"ПАО "ВымпелКом" с начала апреля уведомляет своих абонентов об изменении условий тарификации услуг связи при поездках по России, а именно о введении платы в размере 5 руб./мин за входящие голосовые соединения при нахождении абонента за пределами "домашнего региона", - говорится на сайте ведомства.

ФАС обратила внимание на то, что компания ссылается в социальных сетях на то, что эти шаги были одобрены антимонопольной службой.

В подтверждение ФАС опубликовала скриншоты переписки представителей "Билайн Россия" в Twitter с абонентами, где говорится, что новая схема тарификации "в полном объеме реализует требования ФАС об исключении разницы в стоимости звонков, смс и интернета в поездках по России по сравнению со стоимостью указанных услуг связи в домашнем регионе".

Изменения мы реализуем в рамках нашего подхода/видения по исполнению Предупреждения ФАС об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства. Аналогичное Предупреждение ФАС есть и других операторов «большой четверки»/крупных операторов. — Билайн (@Beeline_RUS) 10 апреля 2018 г.

В ФАС сочли, что "массовое распространение такой информации свидетельствует о намеренном введении в заблуждение абонентов с ведома руководства ПАО "ВымпелКом".Оператор сотовой связи не исполнил предписание ФАС и не отменил плату завнутри России, подчеркивают в ФАС. "Те действия, которые оператор связи предлагал в качестве отмены "внутрисетевого" роуминга, не являются исполнением предупреждения. Именно предложенная оператором необоснованно завышенная стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России и послужила основанием для возбуждения дела", - указывает ведомство.

"Эти факты и характер поведения компании "ВымпелКом" в отношении абонентов будут учтены при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства", - заявил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

За то, что это предписание так и не было выполнено, ФАС возбудила в начале марта антимонопольное дело против МТС и "МегаФона".

Антимонопольное дело против "ВымпелКома" было открыто 12 марта.