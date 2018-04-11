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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Новости
11.04.2018 08:48 Мск (10:48 Екб)
общество | В России
ФАС обвинила "Вымпелком" в обмане клиентов по вопросам роуминга
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(2005) |

ФАС обвинила ПАО "ВымпелКом" в том, что оператор намеренно вводит своих абонентов в заблуждение, размещая в социальных сетях сообщения о том, что требование регулятора уравнять стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России было выполнено.
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"ПАО "ВымпелКом" с начала апреля уведомляет своих абонентов об изменении условий тарификации услуг связи при поездках по России, а именно о введении платы в размере 5 руб./мин за входящие голосовые соединения при нахождении абонента за пределами "домашнего региона", - говорится на сайте ведомства.

ФАС обратила внимание на то, что компания ссылается в социальных сетях на то, что эти шаги были одобрены антимонопольной службой.

В подтверждение ФАС опубликовала скриншоты переписки представителей "Билайн Россия" в Twitter с абонентами, где говорится, что новая схема тарификации "в полном объеме реализует требования ФАС об исключении разницы в стоимости звонков, смс и интернета в поездках по России по сравнению со стоимостью указанных услуг связи в домашнем регионе".

В ФАС сочли, что "массовое распространение такой информации свидетельствует о намеренном введении в заблуждение абонентов с ведома руководства ПАО "ВымпелКом".

Оператор сотовой связи не исполнил предписание ФАС и не отменил плату за роуминг внутри России, подчеркивают в ФАС. "Те действия, которые оператор связи предлагал в качестве отмены "внутрисетевого" роуминга, не являются исполнением предупреждения. Именно предложенная оператором необоснованно завышенная стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России и послужила основанием для возбуждения дела", - указывает ведомство.

"Эти факты и характер поведения компании "ВымпелКом" в отношении абонентов будут учтены при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства", - заявил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

За то, что это предписание так и не было выполнено, ФАС возбудила в начале марта антимонопольное дело против МТС и "МегаФона".

Антимонопольное дело против "ВымпелКома" было открыто 12 марта.

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11.04.2018 08:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.03.2018 13:41 Мск
ФАС возбудила дело против "Вымпелкома"








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ФАС обвинила "Вымпелком" в обмане клиентов по вопросам роуминга
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