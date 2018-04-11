В больнице Березников из-за скачка напряжения сгорело оборудование на 5 миллионов

В Березниках на подстанции произошел скачок электричества. Из-за этого в местной больнице сломались 60 различных аппаратов ценой в 5 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Скачок произошел в ночь с 6 на 7 апреля, электричество в городе пропало в 2.14. В краевой больнице имени академика Вагнера сгорели больше 60 радиотелефонов, компьютеров, бытовых приборов. Серьезно пострадало и дорогостоящее медицинское оборудование.

В поликлинике из строя вышел аппарат УЗИ, в операционном блоке – стерилизатор для инструментов. Сгорели и часть рециркуляторов, которые обеззараживали воздух в палатах и коридорах больницы. В установленном пару недель назад лифте сгорела плата. По самым скромным подсчетам ущерб составляет 5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.