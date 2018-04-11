В Кургане и области на месяц введут ограничение движения для большегрузов

В Курганской области с 16 апреля по 15 мая введут ограничение для движения большегрузных машин.

Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Для транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельнодопустимые нагрузки свыше 5 тонн, ограничения в движении введены на автомобильных дорогах "Шадринск - Ялуторовск", "Екатеринбург - Шадринск - Курган - Падерино - граница Свердловской области, а свыше 6 тонн - на остальных автомобильных дорогах с твердым покрытием.

Также запрещается движение автомобилей с разрешенной максимальной массой 3,5 тонны по грунтово-профилированным автомобильным дорогам.

В Кургане временное ограничение вводится с 15 апреля по 14 мая.