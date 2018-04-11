"Уралтрансбанк" закрывает в Екатеринбурге сразу три отделения

"Уралтрансбанк" закрывает сразу три отделения в Екатеринбурге - на Готвальда, 6/4, Космонавтов, 15 и Титова, 17. На сайте банка говорится, что всех клиентов этих отделений переводят в другой офис, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На основании решения правления банка от 23 марта 2018 года, в соответствии с инструкцией Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" уведомляем о закрытии с 23 апреля 2018 года", - сообщается на сайте "Уралтрансбанка".