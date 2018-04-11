В Кургане должник спрятался в шкафу от приставов, а потом разделся догола

В Кургане судебные приставы приехали рано утром домой к должнику - у мужчины накопилось более 20 штрафов за появление в общественных местах в пьяном виде.

Открыла входную дверь мать мужчины и сказала, что сына нет дома, однако приставы увидели расстеленную постель и мужские вещи на ней, и решили пройти в жилище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Приставы обнаружили должника в шкафу в одном нижнем белье с признаками сильнейшего похмелья.

"Когда судебные приставы сообщили ему о необходимости проследовать в службу, он полностью снял с себя одежду, заявив, что если и поедет, то исключительно в таком виде. В своей служебной деятельности судебные приставы часто оказываются в неоднозначных ситуациях, и тогда на помощь им приходят выдержка, терпение и профессионализм, умение убедить граждан уважать закон и со всей ответственностью отнестись к исполнению долговых обязательств. Так получилось и на этот раз. Ничем не выказав своего удивления, судебные приставы смогли найти нужные слова, успокоить Сергея и убедить его одеться. По дороге в службу ему даже стало стыдно за свое поведение, и молодой человек уже совершенно серьезно выслушал слова судебного пристава-исполнителя о привлечении его к административной ответственности за злостное уклонение от уплаты штрафов", - добавили в ведомстве.