Американских болельщиков призвали не путать с агрессивными политическими деятелями

Американских болельщиков на чемпионате мира ждёт радушный приём. В этом их заверил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Как передаёт информагентство Infox, несмотря на отсутствие сборной Соединённых Штатов среди участников чемпионата, билеты в Россию купили почти 16,5 тыс. американских граждан. Михаил Дегтярев напомнил, что Россия умеет организовывать спортивные мероприятия, что показала Олимпиада в Сочи и Кубок конфедераций.

Он также подчеркнул, что не нужно путать футбольных болельщиков, спортсменов и мирных путешественников с агрессивными политическими деятелями западных стран.

Кроме того, Дегтярев призвал не верить антироссийским домыслам западных СМИ: "Западная пресса и раньше пугала весь мир заголовками о том, что в России дикие медведи на улицах, и люди не знают иностранных языков. Однако, все, кто побывал у нас, остались довольны и увезли прекрасные впечатления".