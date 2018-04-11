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экономика  |  комментариев: 7
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от издателя  |  комментариев: 1


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Водитель грузовика, протаранивший автобус с екатеринбургскими школьниками под Ярославлем, пойдёт под суд
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ДТП, автобус, школьники, Ярославская область (2017) | Фото: МЧС России по Ярославской области

Водитель грузовика, который протаранил школьный автобус с детьми из Екатеринбурга, пойдет под суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за кражу 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Напомним, ДТП произошло вечером 8 ноября. Перед экскурсионным автобусом, перевозившим екатеринбургских школьников, неожиданно со стройки через двойную сплошную разметку выехал грузовик. Водитель автобуса Сергей Блохин подставил под удар свою сторону транспортного средства. Благодаря его действиям школьники остались живы и получили незначительные повреждения. Дети совершали тур по "Золотому кольцу" в рамках национальной программы "Моя Россия".

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

ДТП, автобус, школьники, Ярославская область(2017)|Фото: МЧС России по Ярославской области

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11.04.2018 08:40 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:40 Екб


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Водитель грузовика, протаранивший автобус с екатеринбургскими школьниками под Ярославлем, пойдёт под суд
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