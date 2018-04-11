На Среднем Урале мотоциклист слетел в обрыв и погубил своего маленького сына

10 апреля в Камышловском районе произошла авария, а которой погиб семилетний мальчик. Водитель мотоцикла, 42-летний мужчина, не справился с управлением и съехал с дороги в обрыв, погубив своего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

При аварии перевернулся мотоцикл. В результате ДТП сам водитель получил перелом левого бедра, а его маленький сын, находившийся в мотоколяске, скончался уже в больнице.

Известно, что в день аварии отец впервые сел за руль мотоцикла после его ремонта. Чтобы испытать свой обновленный мотоцикл, мужчина взял с собой двух сыновей: 15 и 7 лет. Старший сын успел спрыгнуть с мотоцикла до того, как его семья слетела в обрыв.