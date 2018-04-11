Правительство Пермского края нашло поставщика детектора лжи

Детектор лжи для "нужд правительства Пермского края" поставит московское ООО "Поликониус", передает корреспондент Накануне.RU.

На торги была направлена только одна заявка. Максимальная цена контракта составляет 853 тыс. руб.

Как следует из информации, представленной на сайте компании, выпуском профессиональных компьютерных полиграфов "Поликониус" занимается с 2003 г. Также предприятие производит широкий ассортимент специализированных аксессуаров для проведения психофизиологических исследований.

Компания является постоянным подрядчиком МВД, ФТС, ФСКН, ФСИН, СКР, МО, различных спецслужб, в том числе и зарубежных организаций.

Напомним, на детекторе лжи будут проверять сотрудников аппарата краевого правительства, должность которых имеет высокую степень коррупционного риска.