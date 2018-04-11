Прокурор Пермского края может получить назначение в Нижний Новгород

В Пермском крае может смениться прокурор: Вадима Антипова якобы переведут в Нижегородскую область. Вместо него назначат начальника управления генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе Андрея Юмшанова, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ об увольнении Антипова из Перми и назначении в Нижний Новгород президент подпишет в мае. Одновременно будет назначен и новый прокурор, сообщает "Коммерсант". Антипов возглавляет прокуратуру края с 8 июня 2015 г. Подчиненным он запомнился как требовательный и жесткий руководитель. В то же время, они отмечают, что за время службы он не поменял ни одного из заместителей прокурора края, назначенных при его предшественнике, Александре Белых.

Юмшанов в прокуратуре служит с 2000 г. До 2009 г. работал в Кировской области. В 2009–12 гг. занимал должность помощника заместителя генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, с 2012 по сентябрь 2016 гг. – заместителя прокурора Кировской области. С сентября 2016 г. – начальник управления генпрокуратуры в ПФО.

Вадим Антипов

Андрей Юмшанов