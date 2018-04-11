Найдены "черные ящики" разбившегося в Хабаровске вертолета

Спасатели обнаружили оба черных ящика с разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8. Бортовые самописцы передадут следователям.
Поисковые работы на месте крушения завершены. Продолжается разбор частей вертолета, сообщил "Интерфаксу" представитель МЧС Хабаровского края.
Видео с места происшествия — в Хабаровске упал вертолёт https://t.co/2QDntLpLdd #Хабаровск #Вертолёт pic.twitter.com/Np5XJdLkac— Пятый канал Новости (@5tv) 11 апреля 2018 г.
Место происшествия оцеплено, там работают следователи и судмедэксперты.
Вертолет упал около 11 часов 30 минут по местному времени в районе антенного поля по улице Выборгской. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились шесть членов экипажа, которые погибли.
Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования