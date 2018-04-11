Найдены "черные ящики" разбившегося в Хабаровске вертолета

Спасатели обнаружили оба черных ящика с разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8. Бортовые самописцы передадут следователям.

Поисковые работы на месте крушения завершены. Продолжается разбор частей вертолета, сообщил "Интерфаксу" представитель МЧС Хабаровского края.

Место происшествия оцеплено, там работают следователи и судмедэксперты.

Вертолет упал около 11 часов 30 минут по местному времени в районе антенного поля по улице Выборгской. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились шесть членов экипажа, которые погибли.

Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования