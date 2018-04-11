В Екатеринбурге по подозрению в хищении крупной суммы денег ищут "Альберта Казанцева"

В Екатеринбурге полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег. Известно имя, которым он представляется.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сейчас расследуется уголовное дело, возбужденное по статье о краже в крупном размере. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается гражданин, представляющийся как "Альберт Казанцев".

"По имеющейся у следствия информации, данный мужчина познакомился с потерпевшей – жительницей Екатеринбурга – в 2013 году. Вступив с ней в доверительные отношения, он предложил организовать совместный бизнес в строительной сфере. Для этого он попросил свою подругу вложить в совместное дело определенную сумму, на что она согласилась. Со слов потерпевшей, она оформила кредит в банке и сняла со счета наличные деньги в количестве около 350 тысяч рублей. Данную сумму женщина хранила дома, где проживала совместно с подозреваемым. Однажды вернувшись домой, потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств. Ее сожитель также отсутствовал. На телефонные звонки мужчина не отвечал и более не появлялся", - рассказали в полиции.

Розыск "Казанцева" продолжается. Приметы: славянская внешность, на вид 40-45 лет, рост 166-170 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, короткие, имеются залысины, глаза голубые. На спине имеется большой шрам.

"Граждане, которым известно местонахождение данного человека, а также какая-либо иная значимая информация о нем, могут обращаться в органы внутренних дел. Контактные телефоны: (343) 356-42-07, 8 (902) 268-25-72 либо 02", - добавили в ведомстве.