Рост курса валют привел к очередям в туристических агентствах

Российские туристы на фоне ослабления курса рубля начали экстренно вносить доплаты по забронированным турам. Турагентства сообщают об очередях в кассы.

В первую половину дня вторника, 10 апреля, многие туроператоры "держали" курс на уровне предыдущего дня. Однако уже после трех часов дня на сайтах ряда туроператорских компаний информация о внутреннем курсе начала меняться, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В течение всего дня вторника в очереди в кассу у нас в любой момент стояло минимум шесть человек. Туристы, которые ранее забронировали туры, спешили внести оставшиеся средства", – рассказывает гендиректор агентства "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Аналогичная картина наблюдалась в других агентствах.

Туристы, которые не успели оплатить туры по курсу понедельника, 9 апреля, заняли выжидательную позицию. "Те, кто еще не оплатил, по нашей рекомендации ждут улучшения курса. Часть туристов все же успели оплатить в понедельник", – говорит руководитель компании "Ингостур Центр" Александр Казин.

Стоимость уже оплаченных туров за рубеж при колебании курса рубля не изменяется. Однако если тур оплачен частично, неоплаченная часть пересчитывается по курсу на дату оплаты тура. В АТОР прогнозируют, что авиабилеты по зарубежным направлениям тоже вырастут в цене.

Как сообщало Накануне.RU, ЦБ повысил курсы валют на 11 апреля: евро вырос на 4,32 руб. до 76,85 руб., доллар - на 3,79 руб. до 62,37 руб. Курс рубля упал на фоне введения США новых санкций против россиян и компаний. Акции обществ из "черного списка" значительно упали в цене на фондовой бирже.