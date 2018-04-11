Дело об "учебном спарринге" во ФСИН, после которого тюменец получил ушиб мозга, возвращают в прокуратуру

Ленинский райсуд Тюмени вынес постановление о возврате дела об "учебном спарринге" при приеме в сотрудники управления ФСИН, на котором тяжело пострадал кандидат, в прокуратуру. Причина – неточности при составлении обвинительного заключения. При этом речь о несостоятельности доказательств не идет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Постановление вынесено, но в силу вступит только 15 апреля, еще есть время для обжалования. По мнению суда, не совсем точно прописана часть обвинительного заключения. Это процессуальный момент, исправить не сложно. Потом материалы снова пойдут в суд. Дело не разваливается – все доказательства есть, их хватает, суд оценит, достаточны ли они", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь прокуратуры Тюменской области Елена Мельникова.

Напомним, по версии следствия, трагедия произошла днем 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Обвиняемый приказал подчиненным провести тренировочный рукопашный бой. По итогам спарринга кандидат в сотрудники управления получил тяжелые травмы, он стал инвалидом первой группы.

По информации тюменца Дмитрия Мотошина, днем 5 мая молодой человек получил ушиб головного мозга во время "учебного спарринга" по схеме "один против трех". С 5 мая по 9 июня жертва экзамена была в коме. Позже несостоявшийся сотрудник УФСИН был переведен в палату интенсивной терапии. Спортсмен, который всю жизнь готовил себя к служению в силовых структурах, теперь останется инвалидом. После выписки ему предстоял курс реабилитации ценой в 6-8 млн руб.

До и после травмы: