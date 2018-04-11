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от издателя  |  комментариев: 1


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
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Дело об "учебном спарринге" во ФСИН, после которого тюменец получил ушиб мозга, возвращают в прокуратуру
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Владислав Елфимов, спарринг в УФСИН (2017) | Фото: vk.com/id37422351

Ленинский райсуд Тюмени вынес постановление о возврате дела об "учебном спарринге" при приеме в сотрудники управления ФСИН, на котором тяжело пострадал кандидат, в прокуратуру. Причина – неточности при составлении обвинительного заключения. При этом речь о несостоятельности доказательств не идет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Постановление вынесено, но в силу вступит только 15 апреля, еще есть время для обжалования. По мнению суда, не совсем точно прописана часть обвинительного заключения. Это процессуальный момент, исправить не сложно. Потом материалы снова пойдут в суд. Дело не разваливается – все доказательства есть, их хватает, суд оценит, достаточны ли они", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь прокуратуры Тюменской области Елена Мельникова.

Напомним, по версии следствия, трагедия произошла днем 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Обвиняемый приказал подчиненным провести тренировочный рукопашный бой. По итогам спарринга кандидат в сотрудники управления получил тяжелые травмы, он стал инвалидом первой группы.

По информации тюменца Дмитрия Мотошина, днем 5 мая молодой человек получил ушиб головного мозга во время "учебного спарринга" по схеме "один против трех". С 5 мая по 9 июня жертва экзамена была в коме. Позже несостоявшийся сотрудник УФСИН был переведен в палату интенсивной терапии. Спортсмен, который всю жизнь готовил себя к служению в силовых структурах, теперь останется инвалидом. После выписки ему предстоял курс реабилитации ценой в 6-8 млн руб.

До и после травмы:

Владислав Елфимов, спарринг в УФСИН(2017)|Фото: vk.com/id37422351

Другие новости по темам: спарринг, УФСИН по Тюменской области, кома, ушиб головного мозга
11.04.2018 07:56 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
09:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.03.2018 13:16 Мск
Экс-сотрудника ФСИН судят за "учебный спарринг", в котором тюменец получил ушиб головного мозга

Ранее 27.06.2017 09:50 Мск
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Ранее 26.06.2017 11:38 Мск
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Ранее 22.05.2017 16:03 Мск
В Тюмени кандидат в сотрудники ФСИН впал в кому








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Дело об "учебном спарринге" во ФСИН, после которого тюменец получил ушиб мозга, возвращают в прокуратуру
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