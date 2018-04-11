ФСБ передали "ключи" от Telegram — "2 шт."

Официальный представитель Telegram в суде Павел Чиков опубликовал снимок письма якобы от Павла Дурова, вместе с которым основатель мессенджера "передает" директору ФСБ Александру Бортникову металлические ключи. Шутливая фотография появилась в официальном канале адвоката.

Адвокат пояснил, что картинка является народным творчеством и не является правдой.

"Мопед (то есть картинка) не наш, неизвестному автору поклон. Кто-то уже должен был такое сделать", - написал Чиков. Позже он добавил, что автор картинки вышел на связь, дает разрешение на использование, но желает остаться неизвестным.

К опубликованному от лица Дурова письму главе ФСБ приложены два металлических ключа.

"Исполняя требования Федерального закона от 6 июля 2016 года "О противодействии тероризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, а также ФЗ "Об информации", направляю вам ключи (2 штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями", - говорится в письме.

Шутка связана с требованием ФСБ предоставить ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей в рамках российского законодательства.

Напомним, Роскомнадзор давно уговаривает владельца мессенджера Павла Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ пригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление.

В конце марта, после того, как Telegram "упал" практически по всему миру, Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к этому. Позже в Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования.

6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram.