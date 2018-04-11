В центре Екатеринбурга человек погиб в ДТП

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошло ДТП в центре города со смертельным исходом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД города, происшествие случилось в 1.20 напротив дома №11б по улице Ленина. В аварии погиб 37-летний мужчина - пассажир Toyota.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Toyota, 30-летний мужчина, ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Московская в сторону Сакко и Ванцетти. На перекрестке он повернул налево, вопреки знаку, и столкнулся с Renault Logan, который двигался по улице Ленина со стороны Вайнера в сторону улицы Сакко и Ванцетти.

В результате ДТП две женщины - пассажиры Renault Logan с травмами были доставлены в больницу, а водитель этого автомобиля не пострадал. Однако пассажир Toyota от полученных травм скончался на месте.