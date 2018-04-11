Футбольному клубу "Амкар" разрешили проводить домашние матчи в Перми

Футбольный клуб "Амкар" вернул себе право проводить домашние матчи в Перми. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.

Представители совместной комиссии Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги посетили Пермь 9 апреля. Комиссия оценила состояние газона на стадионе "Звезда". Проверяющие пришли к выводу, что искусственное покрытие соответствует требованиям и на нем можно проводить матчи Чемпионата России по футболу. Решение вернуть "Амкару" право проводить футбольные матчи на своем стадионе было принято 10 апреля в Москве.

Напомним, ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба. Газон был испорчен обильными снегопадами. Все необходимые работы для приведения поля в порядок были сделаны сразу же, как только это позволила погода.

Таким образом, игра 26-го тура Росгосстрах Чемпионата России "Амкар" - "Рубин" состоится, согласно расписанию, в Перми на стадионе "Звезда" 14 апреля и начнется в 13.30.