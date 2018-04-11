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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 7
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
11.04.2018 07:46 Мск (09:46 Екб)
общество | В России
Электроника может подорожать из-за обвала курса рубля
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Эльдорадо HiTechnic бытовая техника установка сервис (2008) | Фото: пресс-служба компании Эльдорадо

Из-за ослабления рубля в России может подорожать бытовая техника. Европейские производители уже предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на 5–10%.

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О росте цен "Ведомостям" рассказали представители сетей "Эльдорано", "М.Видео" и MediaMarkt. Среди объявивших о повышении цен – производители цифровой электроники: смартфонов, ноутбуков.

Известно, что о повышении цен уведомила партнеров Candy Hoover Group (производит стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины Candy и Hoover), "дочка" BSH Home Appliances Group "БСХ бытовые приборы" (бренды Bosch и Siemens) тоже не исключила корректирвки цен.

Как сообщало Накануне.RU, доллар и евро вчера побили двухлетние рекорды стоимости. Следом за ростов цен на биржевых торгах ЦБ повысил официальные курсы валют на 11 апреля: евро вырос на 4,32 руб. до 76,85 руб., доллар - на 3,79 руб. до 62,37 руб.



Развитие сюжета: Ранее 11.04.2018 07:56 Мск
Рост курса валют привел к очередям в туристических агентствах

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11.04.2018 07:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:46 Екб


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Электроника может подорожать из-за обвала курса рубля
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