Электроника может подорожать из-за обвала курса рубля

Из-за ослабления рубля в России может подорожать бытовая техника. Европейские производители уже предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на 5–10%.

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О росте цен "Ведомостям" рассказали представители сетей "Эльдорано", "М.Видео" и MediaMarkt. Среди объявивших о повышении цен – производители цифровой электроники: смартфонов, ноутбуков.

Известно, что о повышении цен уведомила партнеров Candy Hoover Group (производит стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины Candy и Hoover), "дочка" BSH Home Appliances Group "БСХ бытовые приборы" (бренды Bosch и Siemens) тоже не исключила корректирвки цен.

Как сообщало Накануне.RU, доллар и евро вчера побили двухлетние рекорды стоимости. Следом за ростов цен на биржевых торгах ЦБ повысил официальные курсы валют на 11 апреля: евро вырос на 4,32 руб. до 76,85 руб., доллар - на 3,79 руб. до 62,37 руб.