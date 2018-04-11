На Среднем Урале из горящего ТЦ эвакуировали 67 человек

В Краснотурьинске 10 апреля вспыхнул пожар в торговом центре "Столичный".

Сигнал в службу МЧС поступил в 15.16 по местному времени. Всего из здания эвакуировали 67 человек. Пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Как установили пожарные дознаватели, возгорание произошло в помещении пиццерии на втором этаже торгового комплекса. Сработала автоматическая установка пожаротушения, которая позволила локально потушить возгорание. В считанные минуты пожар был потушен, площадь возгорания составила 2 кв.м.

"Пожарно-спасательные подразделения (4 единицы пожарно-спасательной техники, 17 человек) провели обследование всех помещений торгового комплекса, людей не обнаружено. По предварительной версии, причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - сообщили в МЧС.

Напомним, в России проходят массовые проверки торговых центров после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.