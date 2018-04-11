На Среднем Урале из горящего ТЦ эвакуировали 67 человек

в этот день
11.04.18
08:36
В Екб.10:36
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
На АЗС выросли цены на бензин - какого "ценника" ждать уже скоро
Главное
Ялтинский форум посвятят строительству "нового экономического миропорядка"

Тема дня
"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Политика Великобритании в отношении России: выступить провокатором – и примирителем "Все это – стиль политики Великобритании и в отношении России, да и других стран: выступить провокатором – и примирителем, поджигателем – и выгодоприобретателем. Поссорить и призвать к примирению, использовать игру чужих сил – чтобы в итоге заставить их обеспечить приз для себя. Для чего Черчилль провоцировал Холодную войну – чтобы повысить стремительно падающую в мире роль Великобритании. Для чего Мэй устроила скандал по ничем по факту не подтвержденной историей с отравлением Скрипалей – с высокой степенью вероятности для того же".
10.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Закрыть "Макдональдсы"

Уменьшить вложения в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Признать ДНР/ЛНР

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 129

На Среднем Урале из горящего ТЦ эвакуировали 67 человек
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ТЦ, пожар, Краснотурьинск (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Краснотурьинске 10 апреля вспыхнул пожар в торговом центре "Столичный".

Сигнал в службу МЧС поступил в 15.16 по местному времени. Всего из здания эвакуировали 67 человек. Пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

ТЦ, пожар, Краснотурьинск(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как установили пожарные дознаватели, возгорание произошло в помещении пиццерии на втором этаже торгового комплекса. Сработала автоматическая установка пожаротушения, которая позволила локально потушить возгорание. В считанные минуты пожар был потушен, площадь возгорания составила 2 кв.м.

ТЦ, пожар, Краснотурьинск(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Пожарно-спасательные подразделения (4 единицы пожарно-спасательной техники, 17 человек) провели обследование всех помещений торгового комплекса, людей не обнаружено. По предварительной версии, причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - сообщили в МЧС.

ТЦ, пожар, Краснотурьинск(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, в России проходят массовые проверки торговых центров после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

Другие новости по темам: раснотурьинск, пожар, ТЦ, эвакуация
11.04.2018 07:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Среднем Урале из горящего ТЦ эвакуировали 67 человек
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+