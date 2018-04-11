Минсельхоз предложил запретить растительные жиры в молочных продуктах

Министерство сельского хозяйства выступило за полный запрет использования растительных жиров в молочных продуктах. Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил об этом на коллегии ведомства.

"Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра", — сказал он, добавив, что также предлагает запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции.

При этом одним из самых используемых жиров в производстве молочной продукции является пальмовое масло, отмечает РИА Новости. В декабре стало известно, что с середины 2018 г. на молочных продуктах появится надпись, указывающая на наличие в составе пальмового масла.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство ранее обсуждало введение акцизов на пальмовое масло.